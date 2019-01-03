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Миллионы человек посетили инвестиционный портал Москвы

Владимир Ефимов Александр Натрускин/РИА Новости

Владимир Ефимов

общество [ версия для печати ]

Больше 2,2 млн человек за 2018 год зашли на инвестиционный портал города Москвы. С момента запуска системы количество посетителей превысило 6 млн, рассказал глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

В самом начале страницу проекта посещало около 100 человек в сутки, теперь ежедневный трафик составляет более 7 тысяч пользователей, передаёт АГН «Москва».

«Портал давно зарекомендовал себя в качестве незаменимого инструмента для открытия и ведения бизнеса в столице», — отметил чиновник.

Самыми популярными стали разделы «Торги. Имущество», «Путеводитель инвестора», «Инвестиции в Москву» и личный кабинет.

Как ранее писал News.ru, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поддержал увеличение штрафа за неоплату парковки в два раза — до пяти тысяч рублей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Московскую городскую думу.


#москва #инвестиции
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