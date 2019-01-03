Миллионы человек посетили инвестиционный портал Москвы

Больше 2,2 млн человек за 2018 год зашли на инвестиционный портал города Москвы. С момента запуска системы количество посетителей превысило 6 млн, рассказал глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.
В самом начале страницу проекта посещало около 100 человек в сутки, теперь ежедневный трафик составляет более 7 тысяч пользователей, передаёт АГН «Москва».
«Портал давно зарекомендовал себя в качестве незаменимого инструмента для открытия и ведения бизнеса в столице», — отметил чиновник.
Самыми популярными стали разделы «Торги. Имущество», «Путеводитель инвестора», «Инвестиции в Москву» и личный кабинет.
Как ранее писал News.ru, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поддержал увеличение штрафа за неоплату парковки в два раза — до пяти тысяч рублей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Московскую городскую думу.