Миллионеров Екатеринбурга «обделили» яйцами

Лотки на девять и шесть яиц появились в продаже в одном из гастрономов, который расположен на улице Красноармейской в так называемом квартале миллионеров Екатеринбурга. «Шестёрка» при этом стоит дороже, чем десяток.
Согласно ценникам, девять яиц категории С-3 стоят 64 рубля 90 копеек, а шесть яиц категории С-0 — 59 рублей 90 копеек. Директор торговой точки отказался комментировать появление нестандартных упаковок, сообщает URA.RU.
Ранее News.ru писал, что магазины Вологодской области начали продавать яйца поштучно. В частности, такое предложение появилось в торговых точках посёлка Шексна.