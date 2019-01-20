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Миллионеров Екатеринбурга «обделили» яйцами

Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Лотки на девять и шесть яиц появились в продаже в одном из гастрономов, который расположен на улице Красноармейской в так называемом квартале миллионеров Екатеринбурга. «Шестёрка» при этом стоит дороже, чем десяток.

Согласно ценникам, девять яиц категории С-3 стоят 64 рубля 90 копеек, а шесть яиц категории С-0 — 59 рублей 90 копеек. Директор торговой точки отказался комментировать появление нестандартных упаковок, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что магазины Вологодской области начали продавать яйца поштучно. В частности, такое предложение появилось в торговых точках посёлка Шексна.


#екатеринбург #миллионеры #яйца
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