https://static.news.ru/photo/b7b32ec8-b9b2-11e9-b52c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Супер Майк» Фото: Iron Horse Entertainment

Поиск «профессионального соблазнителя», который сможет испытать на верность невесту, объявил клиент платформы HushHush, занимающейся продажей люксовых товаров. Об этом сообщила Daily Mirror .

Миллионер, не назвавший своё имя, готовится к свадьбе. Однако у него возникли подозрения из-за поведения своей невесты. По словам анонимного клиента HushHush, его насторожило категорическое нежелание подписывать брачный договор.

Кроме того, девушка очень торопится со свадьбой, а миллионер подчёркивает, что давно уже не в самом расцвете сил.

На роль соблазнителя могут претендовать молодые люди в хорошей физической форме, привлекательной внешности, и они должны обязательно «иметь волосы на лице».

В качестве гонорара соблазнитель получит 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 млн рублей) и деньги на личные расходы во время работы. Также ему будет открыт доступ к дорогой недвижимости и премиальным автомобилям.

Ранее News.ru писал о том, как президент США Дональд Трамп внезапно посетил свадьбу незнакомцев и расцеловал невесту.