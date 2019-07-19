https://static.news.ru/photo/71b35030-aa15-11e9-9b60-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Петров Фото: Роман Канащук/ТАСС

Михаил Петров с 2 августа текущего года займёт должность главного редактора информационного агентства ТАСС, рассказал гендиректор СМИ Сергей Михайлов. На этом посту он сменит Максима Филимонова.

Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы, — цитирует своего руководителя ТАСС .

Петров трудится в ТАСС 20 лет. На протяжении длительного времени он входил в кремлёвский пул, а в последние годы возглавлял Редакцию кремлёвско-правительственной информации.

Ранее News.ru сообщал, что писатель, журналист, зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала «Юность». Он сменил Валерия Дударева, который возглавлял издание с 2007 года.