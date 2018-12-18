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Миф о порошковом вине развеяли в Роскачестве

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, откуда взялись популярные среди потребителей мифы о «винном материале» и «порошковом вине», а также разъяснил значение этих терминов.

По его словам, слово «виноматериал» существует с советских времён и является «гостированным».

«Что это такое? Это вино, которое ещё не налито в бутылку. А после того как его туда наливают, винный материал становится потребительским продуктом — вином», — пояснил он.

Эксперт отметил, что также некоторые производители пишут на этикетках «виноматериал сухой». Однако это не значит, что речь идёт о порошке. Имеется в виду отсутствие сахара в напитке, который после розлива станет сухим вином.

Лоевский подчеркнул, что это всего лишь термины виноделов, которые не связаны с фальсификациями, передаёт «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что россияне стали в полтора раза больше покупать игристого вина. Продажи такого вида алкоголя в ноябре 2018 года выросли на 8% по сравнению с аналогичным месяцем в 2017 году, а в декабре 2018 года подскочили на 46% в сравнении с декабрём 2017 года.


#роскачество #вино #фальсификат
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