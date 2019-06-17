https://static.news.ru/photo/f6dbf3e8-9124-11e9-af31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по поручению правительства проверят информацию о резком подорожании топлива на независимых АЗС в отдельных регионах страны. Речь идёт о Сибири и Дальнем Востоке, заявил официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Он отметил, что рост цен может носить лишь единичный характер. По словам Джуса, компании, работающие в соответствующих регионах, выполняют свои обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что резкое подорожание бензина зафиксировали сразу в нескольких российских регионах. По данным Росстата, с 3 по 9 июня цены выросли в 58 субъектах РФ.