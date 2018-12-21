USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МИД: США целенаправленно повышают цены на визы

Флаг США на здании американского посольства в Москве Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Флаг США на здании американского посольства в Москве

общество [ версия для печати ]

Тарифы на оформление американцами российских виз начинаются с $90 и растут в зависимости от типа документа. Разрешение на въезд в США, наоборот, стоит одинаково — $160, вне зависимости от количества возможных пересечений границы, сказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве остались очень удивлены решением Соединённых Штатов повысить сборы на получение виз, передаёт её слова сайт МИДа.

Американская сторона знает, что сейчас готовятся документы об удешевлении виз РФ для граждан США, отметила дипломат.

Проблема не ограничивается стоимостью разрешительных документов. Всю ситуацию с получением американских виз она назвала катастрофической.

«Обращение за визами фактически превратилось в бесполезное и бессмысленное занятие. Это — сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления», — заключила Захарова.

Ранее News.ru сообщал, что граждане Российской Федерации, которые хотят получить визу в Соединённые Штаты, должны будут оплатить дополнительный сбор. Продлить документ без собеседования, как это делали раньше, тоже будет нельзя.


#сша #визы
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 13:59, 21 декабря 2018
Вашингтон назвал условие снижения стоимости визы в США
общество 20:50, 20 декабря 2018
Туристические визы в США подорожают для россиян
в мире 18:56, 5 декабря 2018
Великобритания изменит процедуру получения визы
общество 11:59, 9 ноября 2018
Россияне стали чаще оформлять шенгенские визы
Лента новостей
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
Другие новости
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
общество 23:36
«Аэрофлот» меняет расписание в Шереметьево из-за непогоды
общество 23:28
Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ может утратить силу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top