МИД: США целенаправленно повышают цены на визы

https://news.ru/storage/news/72bb2f05281d1bc466f37abc92131e3b/ed3c7c05-74b3-4346-8471-d5433603f8f4_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Флаг США на здании американского посольства в Москве

Тарифы на оформление американцами российских виз начинаются с $90 и растут в зависимости от типа документа. Разрешение на въезд в США, наоборот, стоит одинаково — $160, вне зависимости от количества возможных пересечений границы, сказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве остались очень удивлены решением Соединённых Штатов повысить сборы на получение виз, передаёт её слова сайт МИДа.

Американская сторона знает, что сейчас готовятся документы об удешевлении виз РФ для граждан США, отметила дипломат.

Проблема не ограничивается стоимостью разрешительных документов. Всю ситуацию с получением американских виз она назвала катастрофической.

«Обращение за визами фактически превратилось в бесполезное и бессмысленное занятие. Это — сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления», — заключила Захарова.

Ранее News.ru сообщал, что граждане Российской Федерации, которые хотят получить визу в Соединённые Штаты, должны будут оплатить дополнительный сбор. Продлить документ без собеседования, как это делали раньше, тоже будет нельзя.