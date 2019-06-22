https://static.news.ru/photo/06b84324-9504-11e9-b209-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства прокомментировал нападение на журналистов телеканала «Россия 24» в Тбилиси.

Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИДе добавили, что ожидают реакции на события в грузинской столице со стороны профильных международных организаций и в первую очередь от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Как ранее писал News.ru, корреспондент и оператор российского телеканала были атакованы группой националистов в тот момент, когда они брали интервью у владелицы местного туристического агентства. Сенатор Алексей Пушков назвал инцидент «безобразием».