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МИД РФ опубликовал фото смеющегося Лаврова

mid.rus/instagram

общество [ версия для печати ]

МИД РФ поддержал набирающий популярность челлендж с фотографиями десятилетней давности. Ведомство выложило снимок Сергея Лаврова с Хиллари Клинтон на встрече в Женеве.

Кадр сделан 6 марта 2009 года. Российский дипломат держит с американской коллегой — тогда главой Госдепа США — «кнопку перезапуска» отношений Москвы и Вашингтона. На шуточном устройстве написано по-английски «reset» (сброс, обнуление), а по-русски — «перезагрузка».

«Услышав от российского министра, что по-русски надпись означает "overload" (перезагрузка. — Ред.), она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они всё испортят. Кто конкретно всё испортил — она не уточнила», — гласит подпись к фото на официальной странице внешнеполитического ведомства в Instagram.

Во время выступления Лаврова в Германии 16 января 2019 года местная журналистка с телеканала ARD назвала россиянина руководителем МИДа своей страны. Дипломат ответил с юмором — теперь Кремль обвинят в желании заполонить и захватить немецкие земли.

Ранее News.ru сообщал о подготовке трёхсторонней встречи Кремля с Ираном и Азербайджаном. Предыдущий саммит государств состоялся 1 ноября 2017 года в Тегеране. Тогда лидеры стран обсудили в том числе взаимодействие в энергетической сфере и сирийское урегулирование.


#россия #лавров #МИД #хиллариклинтон #челлендж
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