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МИД: спецслужбы США могут преследовать туристов из РФ

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел Российской Федерации просит россиян, выезжающих в Соединённые Штаты Америки, быть внимательными и заранее взвесить все риски перед отправлением в эту страну.

Со стороны американских правоохранительных органов возможно целенаправленное преследование граждан из РФ. США могут задержать российского туриста и на территории третьих стран, за последние десять лет произошло 46 таких случаев. Среди последних были задержания в Таиланде Сергея Медведева и в Болгарии хакера Александра Жукова.

В МИД РФ предупреждают, что американские службы периодически идут на откровенные похищения, как случилось с лётчиком Константином Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а затем тайно вывезенным в США, где его осудили на 20 лет лишения свободы за перевозку наркотиков.

Ведомство заверяет, что дипломаты приложат все усилия для помощи задержанным согражданам, добиваясь их скорейшего возвращения на родину, информирует «Ридус».

Ранее МИД РФ предостерёг США от военного сценария в Венесуэле. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, касающиеся Венесуэлы действия Штатов только сильнее разжигают политический кризис, писал News.ru.


#сша #россия #МИД #преследования
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