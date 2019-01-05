МИД предупредил россиян об «охоте» правоохранителей США

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Правоохранительные органы США продолжают охоту на граждан РФ. В связи с этим МИД России призвал соотечественников проявлять осторожность при поездках за границу

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, предупреждение прежде всего касается тех, у кого есть основания предполагать, что американские правоохранители могут иметь к ним претензии. Этим людям следует тщательно взвешивать последствия зарубежных поездок, поскольку их безопасность, по сути, нигде не гарантирована, сообщает ТАСС.

Рябков пояснил, что россияне подвергаются задержаниям в третьих странах по запросам США даже при отсутствии для этого должной базы.

Ранее News.ru писал о задержании на Сайпане по запросу американских властей гражданина РФ Дмитрия Макаренко. При этом США своевременно не уведомили о произошедшем российскую сторону. В настоящее время известно, что Макаренко этапирован во Флориду.