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МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

общество [ версия для печати ]

Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По её словам, находящиеся там силы необходимы для охраны Крымского моста.

«Я напомню, с самого начала заявлений о планах строительства которого мы слышали прямые призывы официальных лиц Украины — политиков и силовиков, которые подчиняются киевскому режиму, — к уничтожению этого объекта инфраструктуры», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что присутствующие в Азовском море российские военные силы также обеспечивают безопасность судоходства, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Россия выразила недоумение по поводу радости Украины из-за принятой ООН резолюции по милитаризации Крыма. Дело в том, что поддержали принятие документа меньше трети стран — членов организации, поэтому не совсем понятно, что «празднует» Киев.


#россия #военные #МИД #Захарова #крымскиймост #Азовскоеморе
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