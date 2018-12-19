МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море

Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
По её словам, находящиеся там силы необходимы для охраны Крымского моста.
«Я напомню, с самого начала заявлений о планах строительства которого мы слышали прямые призывы официальных лиц Украины — политиков и силовиков, которые подчиняются киевскому режиму, — к уничтожению этого объекта инфраструктуры», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что присутствующие в Азовском море российские военные силы также обеспечивают безопасность судоходства, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Россия выразила недоумение по поводу радости Украины из-за принятой ООН резолюции по милитаризации Крыма. Дело в том, что поддержали принятие документа меньше трети стран — членов организации, поэтому не совсем понятно, что «празднует» Киев.