USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent56.81 $ Bitcoin3,826.87 $
МОСКВА-4°C00:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МХТ им. Чехова заступился за Верника

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Актёр Игорь Верник, решивший проехать на своём внедорожнике по пешеходному Камергерскому переулку, не нарушил правил, заявила пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина.

«Верник ничего не нарушал — он ехал на работу в свой театр на спектакль „№ 13D“, имея официальный пропуск на въезд через служебный въезд в Камергерском переулке — единственный у театра. Так же поступит и любой другой артист театра, пользующийся таким же пропуском вот уже более 20 лет», — цитирует РИА Новости пресс-атташе.

Ранее News.ru писал, что телеведущий проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в центре Москвы. Причём охрана телеведущего отгоняла от автомобиля марки Range Rover за 4 млн рублей случайных прохожих. При этом сам артист позже заявил, что никакой охраны у него нет, а сообщения СМИ об этом — «бред».


#москва #скандалы #актеры #мхт #верник
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
общество
Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


читайте также
общество 22:06, 4 января 2019
Собчак поддержала проехавшего по пешеходной улице Верника
общество 21:59, 4 января 2019
Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне
общество 17:58, 4 января 2019
Верник проехал на джипе по пешеходной улице в Москве
Лента новостей
в мире 00:04
НАСА отменило визит Рогозина в США
происшествия 23:57
Застолье могло стать причиной пожара в пятиэтажке Саратова
происшествия 23:50
Драка произошла в торговом центре «Фестиваль»
общество 23:48
Резервный фонд поможет пострадавшим в Магнитогорске
происшествия 23:45
Подростки избили мальчика и столкнули его с горки в Москве
Другие новости
общество 23:48
Резервный фонд поможет пострадавшим в Магнитогорске
общество 22:06
Собчак поддержала проехавшего по пешеходной улице Верника
общество 21:59
Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне
общество 21:23
Генпрокуратура: Кузнецов купил себе образ политической жертвы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top