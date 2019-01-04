МХТ им. Чехова заступился за Верника

https://news.ru/storage/news/f74f39e03edf4eee0cb506e62d1a8768/2b430867-3655-4bab-a090-5b0dfe4959a7_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актёр Игорь Верник, решивший проехать на своём внедорожнике по пешеходному Камергерскому переулку, не нарушил правил, заявила пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина.

«Верник ничего не нарушал — он ехал на работу в свой театр на спектакль „№ 13D“, имея официальный пропуск на въезд через служебный въезд в Камергерском переулке — единственный у театра. Так же поступит и любой другой артист театра, пользующийся таким же пропуском вот уже более 20 лет», — цитирует РИА Новости пресс-атташе.

Ранее News.ru писал, что телеведущий проехал на своём внедорожнике по прогулочной зоне в центре Москвы. Причём охрана телеведущего отгоняла от автомобиля марки Range Rover за 4 млн рублей случайных прохожих. При этом сам артист позже заявил, что никакой охраны у него нет, а сообщения СМИ об этом — «бред».