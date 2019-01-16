МГУ вошёл в топ-5 рейтинга вузов развивающихся стран

https://news.ru/storage/news/5316ce03decd56488eba2e55ed295e9e/3f837b61-9d07-40a0-bf44-92589e0e4d28_850.jpg Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

МГУ имени М. В. Ломоносова оказался единственным российским вузом в топ-5 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). Московский университет занял пятое место в этом рейтинге.

Всего в рейтинг попали 442 университета из 43 стран с четырёх континентов. Россия в нём представлена 35 университетами, сообщает пресс-служба МГУ.

Рейтинг университетов развивающихся стран THE составлен на основе 13 индикаторов. Они объединены в несколько групп: обучение и образовательная среда, научная работа, цитируемость научных публикаций, международная мобильность студентов и сотрудников.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий, отметил, что университет традиционно демонстрирует достойные показатели в международных рейтингах. Он играет большую социальную роль в жизни государства, это так называемая третья миссия университета.

«Мы гармонично развиваемся во всех направлениях и демонстрируем успехи, которые подтверждаются международными рейтингами. Сейчас мы пошли по пути вызовов крупным иституциям, стали создавать не масштабные подразделения, а центры перспективных исследований. Эти центры занимаются прорывной тематикой, тесно сотрудничая с индустрией и при этом оставляя весомый вклад в фундаментальную науку», — отметил Садовничий.

В рейтинг 2019 года кроме МГУ вошли ещё 34 российских вуза. Год назад их было 27. По числу представленных в рейтинге вузов Россия заняла третье место, пропустив вперёд Китай и Индию. В топ-10 регулярно попадает только МГУ.

Ранее News.ru сообщал, что МГУ стал одним из лучших вузов мира по трудоустройству выпускников. Такой рейтинг составило британское издание Times Higher Education. В рейтинге, состоящем из 150 вузов, МГУ оказался на 129-м месте, опустившись по сравнению с прошлым годом на три строчки.