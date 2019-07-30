https://static.news.ru/photo/41caecae-b2d8-11e9-905e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Брюханова Фото: Анастасия Брюханова/facebook.com

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) не удовлетворила жалобы троих незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму: Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ) и Ильи Яшина (45-й округ).

Несмотря на это, каждому политику зачитали ошибочно забракованные подписи граждан. Сбой произошёл из-за неправильного ввода данных для проверки информации через базы МВД. Кроме того, ранее аннулированные подписи из-за опечаток и помарок признали достоверными, пишет ТАСС .

Выборы депутатов в столичный парламент запланированы на 8 сентября 2019 года. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 человек и 62 самовыдвиженца.

Отказано в регистрации 57 гражданам. От трёх партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ — 44 кандидата, от ЛДПР — 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» — 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.

News.ru сообщал, что рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину.