ФССП по Кемеровской области сообщила, что микрофинансовая компания «Гринмани» выплатит штраф в 20 тысяч рублей за оскорбление своей клиентки в соцсети.
Уточняется, что петербурженка обратилась к приставам, контролирующим работу коллекторских агентств, и сообщила, что в соцсети «Вконтакте» ей приходят сообщения, содержащие нецензурную брань и угрозы, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, коллекторам уточнили принципы взаимодействия с должниками по кредитам и займам. Если взыскатель звонит человеку более положенных по закону раз, то любой случай такого нарушения будет считаться единичным и оконченным в соответствующий день, а не продолжающимся, а правонарушение — не длящимся, поэтому по каждому такому поводу гражданин может в течение года подать жалобу.