https://static.news.ru/photo/639b4a0a-ac33-11e9-97fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

ФССП по Кемеровской области сообщила, что микрофинансовая компания «Гринмани» выплатит штраф в 20 тысяч рублей за оскорбление своей клиентки в соцсети.

Уточняется, что петербурженка обратилась к приставам, контролирующим работу коллекторских агентств, и сообщила, что в соцсети «Вконтакте» ей приходят сообщения, содержащие нецензурную брань и угрозы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, коллекторам уточнили принципы взаимодействия с должниками по кредитам и займам. Если взыскатель звонит человеку более положенных по закону раз, то любой случай такого нарушения будет считаться единичным и оконченным в соответствующий день, а не продолжающимся, а правонарушение — не длящимся, поэтому по каждому такому поводу гражданин может в течение года подать жалобу.