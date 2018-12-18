МВД: туризм в РФ привлекает китайцев и немцев

https://news.ru/storage/news/cf3bc0401ed1f521ced05ceb2cd3fb8c/1fa7f800-019c-4582-90a9-3bccdb7913d5_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

16,1 млн иностранных граждан приехали в Россию в 2018 году. Подавляющее большинство из них составили жители СНГ (65,7%). Кроме того, в страну въехали 1,7 млн (10,6%) граждан стран Евросоюза.

При этом в туристических целях на территорию РФ чаще всего приезжают китайцы, корейцы (9,5%) и немцы (7,1%), рассказали ФАН в пресс-службе МВД.

Впрочем, основной целью иностранцев является работа — таких граждан в уходящем году приехало 60%. 2,4% иностранных граждан прибыли в Россию ради образования.

Представленные данные вполне последовательны, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Россия остаётся центром притяжения республик бывшего СССР, несмотря на суверенность этих государств. Что касается ситуации с приезжающими из Европейского союза, то это тоже довольно очевидно, поскольку ЕС напуган теми отношениями, которые сейчас складываются между РФ и США. И именно этим объясняется некоторая сдержанность в развитии взаимных миграционных потоков», — пояснил эксперт.

Ранее News.ru писал, что в 2019 году, согласно постановлению премьер-министра Дмитрия Медведева, число трудовых мигрантов в России снизится на 20%. Таким образом, их количество составит 144,58 тыс. человек.