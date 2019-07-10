https://static.news.ru/photo/eb689478-a306-11e9-8941-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Восьмой международный фестиваль цветов Moscow Flower Show 2019 начал работу в московском парке «Музеон» в среду, 10 июля. Он завершится 21 июля.

Как заявил глава департамента природопользования Антон Кульбачевский, в этом году впервые широко представлены отечественные производители и питомники. В предыдущие годы в мероприятии участвовало много зарубежных партнёров.

Сейчас мы меняем эту парадигму. Мы понимаем, что у нас много питомников, которые не хуже западных, – цитирует Кульбачевского РИА Новости .

На фестивале традиционно показаны новые тенденции в ландшафтной индустрии от ведущих российских и международных ландшафтных дизайнеров. В программе запланированы лекции, семинары и тренинги, а также первый Международный конкурс топиарного искусства Topi-Art.

Ранее News.ru писал, что летние фестивали, проходящие в Московской области, посетили уже 40 тыс. человек.