Между Крымом и Севастополем установят границу

https://news.ru/storage/news/ebea68b4ba73f89245e49585ca86c3b1/757848f9-575a-4f81-826c-e6cb6689cb08_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Административная граница между Севастополем и Крымом будет окончательно установлена в следующем году.

Работы планируется завершить в январе-феврале 2019 года, после согласования одного нерешённого пункта из семи, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Ялтинский заказник заходит на территорию Севастополя со стороны Фороса», — уточнил Овсянников.

Глава региона пояснил, что речь идёт об участке земли в 30 гектаров.

Определение границ с Крымом перенесло сроки принятия генерального плана Севастополя на 2019 год. Генплан должны были утвердить до конца 2018 года.

Дмитрий Овсянников выступил против объединения Крыма и Севастополя в один регион. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам года. При этом Овсянников не стал объяснять, почему не нужно объединяться.

Как сообщал News.ru, власти Крыма и Севастополя попросили увеличить финансирование согласно федеральной программе развития регионов. Объём дополнительных средств оценили в 200 млрд рублей. Дотации полуострову были распланированы в августе 2014-го, они неоднократно подвергались изменениям. Согласно ФЦП, до 2022 года полуостров получит около 900 млрд рублей.