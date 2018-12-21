Между Хэйхэ и Благовещенском открыли понтонный мост

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Грузовой понтонный мост открыли между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает правительство Амурской области.

Областная межведомственная комиссия по контролю за состоянием наплавных мостов обследовала 20 декабря российскую часть грузового понтонного путепровода и разрешила его использование, говорится в сообщении на сайте областных властей.

Использование моста позволяет продлить грузоперевозки между городами на несколько месяцев.

В 2017 году мост начал работу 12 декабря, а завершил 11 апреля 2018 года. За это время по нему прошло 19 776 единиц техники. С 2013 года по грузовому понтонному мосту через Амур перевозили грузы 65 тысяч машин.

Как сообщал News.ru, в октябре Китай объявил о завершении строительства своей части первого железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское — Тунцзян через реку Амур. Первоначально срок сдачи российско-китайского объекта был запланирован на 2018 год, однако позже сроки перенесли на лето 2019 года.