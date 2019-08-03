Московский метрополитен анонсировал вторую волну продаж старых указателей. Они были демонтированы в процессе обновления и модернизации различных станций.
В продажу лайтбоксы поступят в середине августа. Приобрести их можно будет в информационном центре на станции «Тушинская», передаёт
Там уточнили, что на этот раз, в отличие от предыдущего, предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет.
Стоимость световых конструкций составит от 7,5 тысячи рублей, несветовых — от 1,75 до 3,5 тысячи. Цена зависит от состояния, степени изношенности и исторической ценности того или иного лота.
Первый этап продаж, как писал News.ru, объявили в декабре 2018 года. Тогда было реализовано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн рублей.