https://static.news.ru/photo/45f610b8-b5eb-11e9-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosmetro.ru

Московский метрополитен анонсировал вторую волну продаж старых указателей. Они были демонтированы в процессе обновления и модернизации различных станций.

В продажу лайтбоксы поступят в середине августа. Приобрести их можно будет в информационном центре на станции «Тушинская», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Там уточнили, что на этот раз, в отличие от предыдущего, предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет.

Стоимость световых конструкций составит от 7,5 тысячи рублей, несветовых — от 1,75 до 3,5 тысячи. Цена зависит от состояния, степени изношенности и исторической ценности того или иного лота.

Первый этап продаж, как писал News.ru, объявили в декабре 2018 года. Тогда было реализовано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн рублей.