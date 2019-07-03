https://static.news.ru/photo/50428d0c-9d96-11e9-8bb5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Станция метро во Внуково может появиться в 2022 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

На этом отрезке Калинско-Солнцевской линии метро появится две станции — «Пыхтино» и «Внуково». Надеюсь, что они заработают к 2022 году, — рассказал он в интервью « Российской газете ».

Он выразил надежду, что станция позволит улучшить транспортное сообщение. Жители района смогут меньше времени тратить на дорогу. В целом, по его словам, к 2023 году близкий от дома доступ к метро получат 90% москвичей.

Ранее News.ru писал, что до конца 2019 года в Москве будут построены ещё шесть станций метрополитена. Речь идёт о Некрасовской ветке и Большом кольце. Работы стартовали на всех участках. Линию планируют ввести в 2021–2022 годах.