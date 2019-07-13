https://static.news.ru/photo/8e8d834c-a556-11e9-8d3a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московский метрополитен предупреждает о возможности возникновения в День московского транспорта ситуаций, при которых на некоторых станциях будет ограничен вход или выход.
По данным пресс-службы Мосметро, это может коснуться станций, прилегающих к тем или иным праздничным площадкам. Всего на праздновании Дня московского транспорта ожидается более 100 тысяч гостей. Они смогут посетить парад трамваев, экскурсии и велофестиваль.
Отправляясь в город, учитывайте, что на станциях Мосметро, прилегающих к праздничным площадкам, по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — гласит сообщение метрополитена в Twitter.
День Московского транспорта отмечаем парадом трамваев и не только! Отправляясь в город, учитывайте, что на станциях #мосметро, прилегающих к праздничным площадкам, по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Подробно: https://t.co/AEl3QmegiM