Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский метрополитен предупреждает о возможности возникновения в День московского транспорта ситуаций, при которых на некоторых станциях будет ограничен вход или выход.

По данным пресс-службы Мосметро, это может коснуться станций, прилегающих к тем или иным праздничным площадкам. Всего на праздновании Дня московского транспорта ожидается более 100 тысяч гостей. Они смогут посетить парад трамваев, экскурсии и велофестиваль.

Отправляясь в город, учитывайте, что на станциях Мосметро, прилегающих к праздничным площадкам, по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — гласит сообщение метрополитена в Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что День московского транспорта начался с Парада трамваев. Колонна старинных вагонов пройдёт по центральным улицам столицы.

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