Метро Москвы пополнится ещё одной станцией «Савёловская»

https://news.ru/storage/news/9867af8e286fc03ae13e922347840fbd/ef11e838-2aab-4a5d-a7c1-b9099d30c311_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Станцию московского метро «Савёловская» Большой кольцевой линии запустят до конца года. Открыть платформу для пассажиров планируется 30 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я надеюсь, что 30 декабря мы запустим станцию, если не произойдёт ничего непредвиденного в ближайшие дни», — сказал Хуснуллин.

Хуснуллин рассказал о готовности объекта. Все работы по строительству и подключению оборудования завершены, комплексное испытание станция уже прошла.

В 2019 году планируется открыть ещё 14 станций. Это участок от «Некрасовки» до «Косино» Некрасовской линии, отрезок от «Саларьево» до «Столбово» Сокольнической ветки, а также платформы от «Косино» до «Авиамоторной» Большой кольцевой, пишет tvc.ru.

Станция «Савёловская» находится на Большой кольцевой линии, которую планируют полностью достроить к концу 2022 года. Всего на «втором кольце» будет 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие ветки.

Ранее News.ru писал, что московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для пассажиров будут доступно метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты автобусов и троллейбусов.