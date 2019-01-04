Метро Москвы обновило рекорд суточного пассажиропотока

https://news.ru/storage/news/bb4a80b634e47ca87af9e81f2b51afe6/01f6cebf-e85f-4e32-a43d-cf998ed717fc_850.jpg АГН «Москва»

Московский метрополитен установил новый рекорд по количеству перевезённых пассажиров за сутки. Пик пассажиропотока пришёлся на 25 декабря.

В день католического Рождества услугами подземки воспользовались 9,3 млн человек. Это на 333 тыс. больше показателя 2017 года. Предыдущий рекорд также был установлен 25 декабря, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена.

Собеседник агентства отметил, что в преддверии новогодних праздников пассажиропоток в метро возрастает на 10–15%. Отчасти это происходит по причине погодных условий, вынуждающих многих водителей пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт.

Ранее столичный метрополитен составил рейтинг самых популярных станций в новогоднюю ночь. Первое место принадлежит станции «Охотный ряд», второе заняла «Пушкинская», а третьей в списке стала «Площадь Революции».