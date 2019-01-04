Метро Москвы обновило рекорд суточного пассажиропотока

Московский метрополитен установил новый рекорд по количеству перевезённых пассажиров за сутки. Пик пассажиропотока пришёлся на 25 декабря.
В день католического Рождества услугами подземки воспользовались 9,3 млн человек. Это на 333 тыс. больше показателя 2017 года. Предыдущий рекорд также был установлен 25 декабря, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена.
Собеседник агентства отметил, что в преддверии новогодних праздников пассажиропоток в метро возрастает на 10–15%. Отчасти это происходит по причине погодных условий, вынуждающих многих водителей пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт.
Ранее столичный метрополитен составил рейтинг самых популярных станций в новогоднюю ночь. Первое место принадлежит станции «Охотный ряд», второе заняла «Пушкинская», а третьей в списке стала «Площадь Революции».