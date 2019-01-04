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Метро Москвы обновило рекорд суточного пассажиропотока

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Московский метрополитен установил новый рекорд по количеству перевезённых пассажиров за сутки. Пик пассажиропотока пришёлся на 25 декабря.

В день католического Рождества услугами подземки воспользовались 9,3 млн человек. Это на 333 тыс. больше показателя 2017 года. Предыдущий рекорд также был установлен 25 декабря, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена.

Собеседник агентства отметил, что в преддверии новогодних праздников пассажиропоток в метро возрастает на 10–15%. Отчасти это происходит по причине погодных условий, вынуждающих многих водителей пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт.

Ранее столичный метрополитен составил рейтинг самых популярных станций в новогоднюю ночь. Первое место принадлежит станции «Охотный ряд», второе заняла «Пушкинская», а третьей в списке стала «Площадь Революции».


#москва #праздники #московскоеметро
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