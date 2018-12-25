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Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Основные московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме, несмотря на обрушившийся на столицу снегопад. О массовых отменах или задержках по погодным условиям речи не идёт.

Видимость в Шереметьево, Внуково и Домодедово достаточная для того, чтобы самолёты своевременно взлетали и приземлялись. Незначительные задержки связаны только с противообледенительной обработкой самолётов и расчисткой рулёжных дорожек и взлётно- посадочных полос, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей воздушных гаваней Москвы.

Согласно онлайн-табло, на момент написания новости во Внуково задержано и отменено 8 рейсов, в Домодедово — 20, в Шереметьево — 6. Аэропорт Жуковский работает без изменений в расписании.

По прогнозам Гидрометцентра, снегопад в столичном регионе будет идти всю ночь. Осадки продолжатся и днём 25 декабря, однако их интенсивность начнёт постепенно снижаться.


#москва #аэропорты #снегопад
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