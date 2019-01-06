Пассажиры синей ветки метро смогут сэкономить десять секунд

https://news.ru/storage/news/cc38e4194c958b900ea1efd9006d2133/82da3048-8d9d-457c-9f3a-ba1356575962_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

После модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена интервал движения поездов в часы пик снизится на десять секунд, сообщил первый заместитель начальника столичного метро, глава дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, работы на синей ветке стартовали 2 января и завершатся в последний день новогодних праздников.

Он отметил, что наиболее важной станет реконструкция системы устройств автоматики и телемеханики движения составов.

«Здесь будет смонтирована самая современная система АЛС-АРС (автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости), которая позволит более точно определять местоположение подвижного состава», — рассказал чиновник.

Дощатов уточнил, что система поможет сравнивать фактические и допустимые скорости движения поездов и при необходимости выдавать команду на торможение, несмотря на действия машиниста. Это также позволит повысить безопасность, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, ранее заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что количество поездов «Москва» в столичной подземке достигло 102 штук. По его словам, за прошедшие две недели парк метрополитена пополнился шестью составами нового поколения.