USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,825.77 $
МОСКВА-7°C14:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Пассажиры синей ветки метро смогут сэкономить десять секунд

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

После модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена интервал движения поездов в часы пик снизится на десять секунд, сообщил первый заместитель начальника столичного метро, глава дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, работы на синей ветке стартовали 2 января и завершатся в последний день новогодних праздников.

Он отметил, что наиболее важной станет реконструкция системы устройств автоматики и телемеханики движения составов.

«Здесь будет смонтирована самая современная система АЛС-АРС (автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости), которая позволит более точно определять местоположение подвижного состава», — рассказал чиновник.

Дощатов уточнил, что система поможет сравнивать фактические и допустимые скорости движения поездов и при необходимости выдавать команду на торможение, несмотря на действия машиниста. Это также позволит повысить безопасность, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, ранее заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что количество поездов «Москва» в столичной подземке достигло 102 штук. По его словам, за прошедшие две недели парк метрополитена пополнился шестью составами нового поколения.


#москва #метро #модернизация
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
общество 01:01, 6 января 2019
Московский метрополитен назвал самые частые вопросы
общество 16:39, 5 января 2019
Уголовное дело возбуждено из-за распыления газа в метро
общество 15:38, 4 января 2019
Власти Москвы посчитали будущих пассажиров метро
Лента новостей
происшествия 14:52
Прохожие смеялись над массовым избиением в Благовещенске
в мире 14:46
Женившийся на россиянке король Малайзии отрёкся от престола
спорт 14:42
Шансы россиян на победу в «Тур де Ски» оценили
в мире 14:42
Папа римский поздравил верующих с Рождеством
происшествия 14:35
Участники ДТП хотели избавиться от пакетов с наркотиками
Другие новости
общество 14:31
Магнитогорцы выступили за возврат газа в рухнувший дом
общество 14:16
Милонов открестился от спецзаказа на свой рэп
общество 13:59
Победители «Русского лото» не спешат забирать миллиард
общество 13:49
МЧС предупреждает о новых лавинах в Сочи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top