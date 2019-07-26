https://static.news.ru/photo/9ae52138-af95-11e9-9a77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Замглавы МЧС России Илья Денисов сообщил, что методы и технологии тушения пожаров будут усовершенствованы.

Главой МЧС России поставлена задача по выработке решений, направленных на развитие и совершенствование методов и технологий пожаротушения, — сообщил ТАСС Денисов.

По его словам, усовершенствовать планируют также пожарно-спасательную технику и работу газодымозащитной службы.

Как писал News.ru, МЧС РФ приступило к созданию свода правил пожарной безопасности к палаточным лагерям. Причиной послужил пожар в детском палаточном городке «Холдоми» в Хабаровском крае. Трагедия унесла жизни четырёх детей, ещё восемь получили ожоги различной степени тяжести.