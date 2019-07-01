https://static.news.ru/photo/c6fc5382-9c0c-11e9-8deb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Осадки локального характера пройдут в Иркутской области в ближайшие три дня, однако они не вызовут вторую волну паводка, заявил начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров.

По его словам, дожди ожидаются в Тулунском и Нижнеудинском районах.

В Нижнеудинском районе это горные участки, ливневые дожди, но локального характера. Условий, которые предшествовали нынешним событиям, их не будет. То есть продолжительных, затяжных дождей не ожидается, — отметил он.

Осадки в Тулуне также не окажут существенного влияния на гидрологическую обстановку.

Насыров подчеркнул, что главной причиной наводнения стали длительные и интенсивные дожди, а слухи о ледниках и активном воздействии на облака — беспочвенны.

Ранее News.ru писал, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 12 человек. По предварительным данным, в больницах находятся ещё 153 пострадавших. Местоположение девяти граждан до сих пор неизвестно.