Осадки локального характера пройдут в Иркутской области в ближайшие три дня, однако они не вызовут вторую волну паводка, заявил начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров.
По его словам, дожди ожидаются в Тулунском и Нижнеудинском районах.
В Нижнеудинском районе это горные участки, ливневые дожди, но локального характера. Условий, которые предшествовали нынешним событиям, их не будет. То есть продолжительных, затяжных дождей не ожидается, — отметил он.
Осадки в Тулуне также не окажут существенного влияния на гидрологическую обстановку.
Насыров подчеркнул, что главной причиной наводнения стали длительные и интенсивные дожди, а слухи о ледниках и активном воздействии на облака — беспочвенны.
Ранее News.ru писал, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 12 человек. По предварительным данным, в больницах находятся ещё 153 пострадавших. Местоположение девяти граждан до сих пор неизвестно.