https://static.news.ru/photo/30832242-a09d-11e9-906e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Летнее тепло вернётся в Москву лишь во второй половине июля. Ближайшая неделя не принесёт жителям столицы кардинальных перемен, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к следующим выходным температура воздуха может опуститься даже до +16...+18 градусов.

По расчётам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днём будет около +20 градусов, — цитирует Вильфанда ТАСС .

При этом, как следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра , погода в Москве будет преимущественно облачной, пасмурной и с осадками от небольших до умеренных.

Вильфанд призвал «наслаждаться этой погодой», пока не похолодало. Впрочем, метеоролог заверил, что «тёплые вещи не нужно доставать».

Он уточнил, что во второй половине июля дневная температура будет не жаркой, но вполне комфортной — около +20...+25 градусов. Но когда именно это произойдёт, специалист сказать затруднился, пояснив, что более-менее точный прогноз синоптики могут дать лишь максимум на 5–6 дней.

Ранее москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями и до +20 градусов. По данным синоптиков, 7 июля будет «практически сухим» благодаря промежуточному гребню антициклона с юга.