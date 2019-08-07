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Аномально холодное лето в Центральной России связано с «небесной механикой». С таким заявлением выступил главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков.

Он объяснил, что Луна оказывает гравитационное воздействие на «пятый океан» — на земную атмосферу, что отражается на погоде.

Наиболее ярко это проявилось в том, как отклонялся от нормы климат в европейской части России в 2016-2017 годах. Там виден 206-суточный цикл, — отметил эксперт в интервью газете « МК ».

Ранее News.ru писал о том, что сильные дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Москве 8 и 9 августа. В выходные — 10-го и 11-го числа — в столицу придёт комфортная погода и двадцатиградусное тепло.