Метели и мощный ветер обрушатся на Крым

https://news.ru/storage/news/70f9442c38e97146b009e48e8b1539a7/ef41d978-eee0-4ae3-9b86-13c6b60dd4e5_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МЧС распространило экстренное предупреждение в Крыму в связи с резким ухудшением погоды. На полуостров обрушатся метели и сильный ветер.

По данным ведомства, погода изменится в связи с выходом южного циклона.

«Сильный дождь, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения, гололедица, усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный 20−25 м/с», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Жителям рекомендуют избегать рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП, а также не парковать автомобили под деревьями.

Ранее News.ru писал, что облачная и ветреная погода с небольшим снегом, местами метелью и гололедицей, ожидается 2 января в Москве и Подмосковье.