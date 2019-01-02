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Метели и мощный ветер обрушатся на Крым

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

МЧС распространило экстренное предупреждение в Крыму в связи с резким ухудшением погоды. На полуостров обрушатся метели и сильный ветер.

По данным ведомства, погода изменится в связи с выходом южного циклона.

«Сильный дождь, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения, гололедица, усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный 20−25 м/с», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Жителям рекомендуют избегать рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП, а также не парковать автомобили под деревьями.

Ранее News.ru писал, что облачная и ветреная погода с небольшим снегом, местами метелью и гололедицей, ожидается 2 января в Москве и Подмосковье.


#погода #мчс #крым #циклон #ветер #метель
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