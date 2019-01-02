Метели и мощный ветер обрушатся на Крым

МЧС распространило экстренное предупреждение в Крыму в связи с резким ухудшением погоды. На полуостров обрушатся метели и сильный ветер.
По данным ведомства, погода изменится в связи с выходом южного циклона.
«Сильный дождь, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения, гололедица, усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный 20−25 м/с», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Жителям рекомендуют избегать рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП, а также не парковать автомобили под деревьями.
Ранее News.ru писал, что облачная и ветреная погода с небольшим снегом, местами метелью и гололедицей, ожидается 2 января в Москве и Подмосковье.