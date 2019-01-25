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Метель задержала более 30 поездов в Саратовской области

Сергей Красноухов/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

В Саратовской области на Приволжской железной дороге сильная метель стала причиной задержки более чем 30 поездов.

В четверг в Саратовской области начался мощный снегопад, который, по мнению специалистов, продолжится в пятницу и субботу. Региональным властям пришлось увеличить количество электричек для того, чтобы справиться с большим числом пассажиров в часы пик. По словам представителя экстренных служб, задержаны 21 поезд дальнего следования и 11 пригородных электричек, передаёт РИА Новости.

«В настоящее время работы по расчистке железнодорожного полотна завершены, движение поездов восстановлено», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве в выходные ожидается метель и осадки до 17 мм. Это станет самым сильным снегопадом с начала зимы.


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