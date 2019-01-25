Метель задержала более 30 поездов в Саратовской области

https://news.ru/storage/news/7aba7a2c12ff680fb4fd25ef130cbc65/ea0a6076-a0a6-4305-b51a-8a5dd0a530ba_850.jpg Сергей Красноухов/РИА Новости

В Саратовской области на Приволжской железной дороге сильная метель стала причиной задержки более чем 30 поездов.

В четверг в Саратовской области начался мощный снегопад, который, по мнению специалистов, продолжится в пятницу и субботу. Региональным властям пришлось увеличить количество электричек для того, чтобы справиться с большим числом пассажиров в часы пик. По словам представителя экстренных служб, задержаны 21 поезд дальнего следования и 11 пригородных электричек, передаёт РИА Новости.

«В настоящее время работы по расчистке железнодорожного полотна завершены, движение поездов восстановлено», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве в выходные ожидается метель и осадки до 17 мм. Это станет самым сильным снегопадом с начала зимы.