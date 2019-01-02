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Метель в Москве не отразилась на работе аэропортов

Александр Авилов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Крупных задержек в столичных аэропортах не зафиксировано, взлёт и посадка рейсов выполняются в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщили в пресс-службах аэропортов.

«Шереметьево стабильно обеспечивает взлёт и посадку воздушных суден. В целом рейсы выполняются по расписанию. Возможны кратковременные задержки на период попеременной расчистки от снега взлетно-посадочных полос», — цитирует ТАСС пресс-службу Шереметьево.

Такую же информацию сообщили представители Домодедово и Внуково.

В то же время, по данным портала Flightradar, в Шереметьево рейсы на вылет задерживаются в среднем на 35 минут, на прилёт — на 20 минут. Среднее время задержки на вылет во Внуково и Домодедово составляет 28−26 минут, на прилёт — 5 минут.

По информации сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково задержано семь рейсов, в Домодедово — 14 рейсов задерживаются, 6 отменено, а в Шереметьево задержали 28 рейсов.

Ранее News.ru писал, что облачная и ветреная погода со снегом, местами метелью и гололедицей ожидается 2 января в Москве и Подмосковье. Из-за сильного ветра 2 января объявлен «жёлтый» уровень опасности.


#москва #аэропорты #непогода
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