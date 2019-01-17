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Метель и снегопад обещают синоптики москвичам

Никеричев Андрей./АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Метель, местами сильный снег, гололедица ожидают москвичей 17 января. В столице и по области будет облачно.

Температура воздуха в Москве составит -3 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами его порывы будут достигать 12−17 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Ранее News.ru сообщал, что в ночь на Крещение в столице будет от -2 до -6 градусов, по области — от -2 до -7, также слабый ветер и небольшой снег. Перед Крещением 18 января ожидается оттепель.

Между тем сместившийся на север Сахалина циклон стал причиной отмены занятий в школах и задержки авиарейсов в Охинском районе островного региона. На район с ночи 16 января обрушилась метель, из-за чего пришлось отменять занятия для школьников, которые обучаются в две смены. Циклон внёс коррективы и в работу местного аэропорта.


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