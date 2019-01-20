USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,708.58 $
МОСКВА-4°C09:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Метель и ветер обрушатся на жителей Подмосковья

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Жителей Московской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 20 января.

По данным ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Подмосковье ожидаются снег, метель, гололедица и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что плохая погода продержится до конца суток. В связи с этим спасатели попросили местных жителей избегать шатких конструкций, домов с ненадёжной кровлей, деревьев и сооружений повышенного риска.

Водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, а свои автомобили поставить в гараж или вдали от деревьев.

Ранее News.ru писал, что облачная погода со небольшим снегом, гололедицей и порывистым ветром ожидает москвичей 20 января. Днём в городе температура воздуха будет от трёх до пяти градусов мороза, ночью опустится до минус девяти градусов. В Подмосковье в дневные часы ожидается от трёх до восьми градусов ниже нуля, ночью может похолодать до минус 11 градусов.


#погода #мчс #ПОДМОСКОВЬЕ #снегопад #зима #метель
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
общество 23:46, 19 января 2019
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
общество 10:24, 19 января 2019
Синоптики рассказали о зимней грозе в Москве
Лента новостей
в мире 09:01
Депутат Рады призвал сменить идеологию ради мира
в мире 08:59
Лаосские военные похвастались российскими танками
в мире 08:56
Эстонский журналист придумал план войны с Россией
происшествия 08:51
Россиянин выпал с балкона на горнолыжном курорте в Альпах
общество 08:42
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян
Другие новости
общество 08:42
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян
общество 08:37
Митинг против передачи Курил Японии пройдёт в Москве
общество 08:23
Власти назвали число окунувшихся в прорубь москвичей
общество 06:57
Снег и ветер обещали москвичам синоптики
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top