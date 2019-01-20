Метель и ветер обрушатся на жителей Подмосковья

https://news.ru/storage/news/a6e40e2fb0db9485f12785e72ff6c34d/22e0b200-69e3-4f55-9f8e-20d2ef204b95_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жителей Московской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 20 января.

По данным ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Подмосковье ожидаются снег, метель, гололедица и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что плохая погода продержится до конца суток. В связи с этим спасатели попросили местных жителей избегать шатких конструкций, домов с ненадёжной кровлей, деревьев и сооружений повышенного риска.

Водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, а свои автомобили поставить в гараж или вдали от деревьев.

Ранее News.ru писал, что облачная погода со небольшим снегом, гололедицей и порывистым ветром ожидает москвичей 20 января. Днём в городе температура воздуха будет от трёх до пяти градусов мороза, ночью опустится до минус девяти градусов. В Подмосковье в дневные часы ожидается от трёх до восьми градусов ниже нуля, ночью может похолодать до минус 11 градусов.