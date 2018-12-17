Место заключённых в Москве займут промышленники

На месте московской тюрьмы «Бутырка» и следственного изолятора «Пресня» могут появиться промышленные кластеры. После принципиального решения о переносе учреждений обсуждение дальнейшего использования освобождаемых территорий вошло в активную фазу.
«Мы бы хотели на территории Бутырской тюрьмы и Пресненского изолятора создать промышленный кластер. Однако конкретного решения, что появится на землях под „Бутыркой“, еще не принято», — цитирует «Москва 24» руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.
Ранее, как сообщал News.ru, была озвучена идея открыть на этом месте арт-кластер — с музеями и предприятиями культуры.
Решение о переносе «Бутырки» и «Пресни» за пределы МКАД было принято после многочисленных жалоб местных жителей. Люди обеспокоены сомнительным соседством.