Место заключённых в Москве займут промышленники

https://news.ru/storage/news/74a3d4916a3ebf751373f18b1dc63f75/68df1610-b40a-4c87-a3c2-678aa4877ffa_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Башня на территории следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма)

На месте московской тюрьмы «Бутырка» и следственного изолятора «Пресня» могут появиться промышленные кластеры. После принципиального решения о переносе учреждений обсуждение дальнейшего использования освобождаемых территорий вошло в активную фазу.

«Мы бы хотели на территории Бутырской тюрьмы и Пресненского изолятора создать промышленный кластер. Однако конкретного решения, что появится на землях под „Бутыркой“, еще не принято», — цитирует «Москва 24» руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.

Ранее, как сообщал News.ru, была озвучена идея открыть на этом месте арт-кластер — с музеями и предприятиями культуры.

Решение о переносе «Бутырки» и «Пресни» за пределы МКАД было принято после многочисленных жалоб местных жителей. Люди обеспокоены сомнительным соседством.