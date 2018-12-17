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Место заключённых в Москве займут промышленники

Башня на территории следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма) Валерий Шарифулин/ТАСС

Башня на территории следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма)

общество [ версия для печати ]

На месте московской тюрьмы «Бутырка» и следственного изолятора «Пресня» могут появиться промышленные кластеры. После принципиального решения о переносе учреждений обсуждение дальнейшего использования освобождаемых территорий вошло в активную фазу.

«Мы бы хотели на территории Бутырской тюрьмы и Пресненского изолятора создать промышленный кластер. Однако конкретного решения, что появится на землях под „Бутыркой“, еще не принято», — цитирует «Москва 24» руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.

Ранее, как сообщал News.ru, была озвучена идея открыть на этом месте арт-кластер — с музеями и предприятиями культуры.

Решение о переносе «Бутырки» и «Пресни» за пределы МКАД было принято после многочисленных жалоб местных жителей. Люди обеспокоены сомнительным соседством.


#москва #Московскаяобласть #сизо #тюрьмы #Бутырка #Пресня
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