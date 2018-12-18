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Место Черкизовского рынка отдали под реновацию

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Мэрия получила в собственность участок земли бывшего Черкизовского рынка, ранее находившийся в федеральной собственности. Там будут построены жилые многоквартирные дома по программе реновации, рассказал вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

В новом микрорайоне, ограниченном Щёлковским шоссе, Измайловским парком и Северо-Восточной хордой, может появиться почти 300 тысяч кв. м нового жилья.

Первые дома в рамках программы реновации на территории бывшего рынка могут быть построены и введены в эксплуатацию уже к концу следующего года, передаёт Nation News.

Как писал ранее News.ru, цена жилья в домах, вошедших в программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по Москве выросла на 20% — до 177,7 тысячи рублей за кв. м. Средний темп роста стоимости вторичного жилья в домах, не попавших под снос, составил за тот же период лишь 6%.


#москва #строительство #реновации
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