USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,886.52 $
МОСКВА-6°C12:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Москвичи смогут увидеть «Кухню Солженицыных»

Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Музей-квартира Александра Солженицына появится в центре Москвы. Экспозицию разделят на тематические секции, посвящённые быту и творчеству лауреата Нобелевской премии по литературе.

Открытие запланировано на 24 января 2019 года. В нём примут участие вдова писателя Наталья Солженицына и высокопоставленные столичные чиновники.

Место выбрано не случайно — именно в доме по адресу: Тверская, дом 12 прозаика арестовали в 1974 году, пишет «360». Пространство жилища превратилось в несколько секций: «Кухня Солженицыных», передающая атмосферу интеллигенции 70-х годов XX века, а также залы: «Нобелиана», «Работа над «Красным колесом», «Кабинет Солженицына» и «Фотолаборатория».

Ранее News.ru сообщал об открытии памятника знаменитому публицисту в Москве. Церемонию, которую посвятили столетию со дня рождения Солженицына, посетил президент РФ Владимир Путин.


#москва #литература #солженицын
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
политика 12:59, 11 декабря 2018
Путин открыл памятник Солженицыну в Москве
Его романы всегда были источником вдохновения
культура 11:35, 11 декабря 2018
Как экранизировали Солженицына
Его романы всегда были источником вдохновения
происшествия 09:49, 18 сентября 2018
У директора музея Солженицына украли 12 млн
Открытие мемориальной доски писателю прошло без эксцессов
общество 14:55, 12 декабря 2017
У каждого свой Солженицын
Открытие мемориальной доски писателю прошло без эксцессов
Лента новостей
спорт 12:47
Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»
общество 12:44
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
общество 12:41
Дорожный патруль помогает московским автомобилистам
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
политика 12:37
США выделят Украине деньги на очередную провокацию
в мире 12:35
Украинцев научат национальному языку
спорт 12:31
Умер член руководства «Реала» с 62-летним стажем
в мире 12:31
NASA раскрыло секрет рождественского меню на МКС
общество 12:26
Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд
происшествия 12:25
Режим повышенной готовности ввели в Саратове из-за аварии
спорт 12:15
Орсер сомневается в возвращении лидерства Медведевой
экономика 12:13
Железнодорожники Украины остались без запчастей из РФ
общество 12:12
Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд
в мире 12:08
Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве
в мире 11:59
Украинцев лишили донорских органов
Другие новости
общество 12:44
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
общество 12:41
Дорожный патруль помогает московским автомобилистам
общество 12:26
Пенсионерка отогнала обидчиков тяпкой и попала под суд
общество 12:12
Иск Промсвязьбанка к экс-руководителям поступил в суд
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top