Москвичи смогут увидеть «Кухню Солженицыных»

https://news.ru/storage/news/8f1ed9100c98799bd4e611a06e81cef2/bf87f59b-47c2-4ce0-9466-9c9e34f3b7eb_850.jpg Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Музей-квартира Александра Солженицына появится в центре Москвы. Экспозицию разделят на тематические секции, посвящённые быту и творчеству лауреата Нобелевской премии по литературе.

Открытие запланировано на 24 января 2019 года. В нём примут участие вдова писателя Наталья Солженицына и высокопоставленные столичные чиновники.

Место выбрано не случайно — именно в доме по адресу: Тверская, дом 12 прозаика арестовали в 1974 году, пишет «360». Пространство жилища превратилось в несколько секций: «Кухня Солженицыных», передающая атмосферу интеллигенции 70-х годов XX века, а также залы: «Нобелиана», «Работа над «Красным колесом», «Кабинет Солженицына» и «Фотолаборатория».

Ранее News.ru сообщал об открытии памятника знаменитому публицисту в Москве. Церемонию, которую посвятили столетию со дня рождения Солженицына, посетил президент РФ Владимир Путин.