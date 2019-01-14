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Роспотребнадзор проверит водоёмы перед Крещением

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Точное количество оборудованных для крещенских купаний мест в Москве станет известно после того, как Роспотребнадзор проверит качество воды в водоёмах столицы. В настоящее время специалисты ведомства берут пробы воды в целях заключения о её положительном или негативном качестве.

По словам заместителя руководителя территориального отделения Роспотребнадзора Владимира Волкова, результаты работы ведомства ожидаются к концу дня 16 января, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что перекусить перед тем, как окунуться в прорубь во время крещенских купаний, порекомендовали россиянам работники московских спасательных служб. Помимо этого, перед погружением желательно сделать лёгкую разминку.


#мчс #РОСПОТРЕБНАДЗОР #крещение #купания
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