Мэрия Саратова объяснила уборку снега учителями в мороз

https://news.ru/storage/news/596097b1b10942745b3a0fff86c21c66/84726ccd-2162-459c-9382-184a656da644_850.jpg Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Дворники не смогли справиться с сильным снегом в Саратове, и к расчистке школьной территории привлекли учителей. Педагогов вывели на субботник, после отмены занятий из-за непогоды, по решению администрации школы № 95.

«Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — сообщили в мэрии Саратова.

В городской администрации отметили, что потребовали объяснений у руководства школы. Кроме того, назначена служебная проверка.

Саратов



-20º



Учителя на субботнике складывают снег в мешки pic.twitter.com/PbVmCMu1B7 — Шаден (@ShadenFM) 26 января 2019 г.

Как сообщал News.ru, в четверг, 24 января, саратовских учителей попросили убрать пришкольную территорию. Педагогам выдали лопаты и мешки для снега. Температура воздуха в это время опустилась ниже 20 градусов мороза. Депутат Госдумы Николай Панков потребовал разобраться с этой ситуацией, отметив, что «надо пресекать такое отношение к людям».