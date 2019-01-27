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Мэрия Саратова объяснила уборку снега учителями в мороз

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Дворники не смогли справиться с сильным снегом в Саратове, и к расчистке школьной территории привлекли учителей. Педагогов вывели на субботник, после отмены занятий из-за непогоды, по решению администрации школы № 95.

«Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — сообщили в мэрии Саратова.

В городской администрации отметили, что потребовали объяснений у руководства школы. Кроме того, назначена служебная проверка.

Как сообщал News.ru, в четверг, 24 января, саратовских учителей попросили убрать пришкольную территорию. Педагогам выдали лопаты и мешки для снега. Температура воздуха в это время опустилась ниже 20 градусов мороза. Депутат Госдумы Николай Панков потребовал разобраться с этой ситуацией, отметив, что «надо пресекать такое отношение к людям».


#непогода #Саратов #заморозки #уборка
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