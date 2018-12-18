Мэрия раскрыла новогодние мероприятия в Москве

https://news.ru/storage/news/4a0b2b7c53f46718a0e213b099e1c802/395eaf6e-a50d-4834-a99b-03b82a9151a5_850.jpg Авилов Александр/ АГН "Москва"

По всей столице в новогодние и рождественские праздники будет организовано более 400 праздничных мероприятий. Они пройдут как в парках и на площадях, так и в библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.

Мероприятия состоятся в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там отметили, что программа была составлена с помощью голосования в проекте «Активный гражданин», где учитывалось мнение каждого жителя региона. Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 млн гостей.

Ранее News.ru писал, что автобусы, украшенные новогодним дизайном, запустили по улицам столичного региона. Более 50 машин Мосгортранса оформлены зимними пейзажами и новогодними персонажами.