USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Мэрия раскрыла новогодние мероприятия в Москве

Авилов Александр/ АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

По всей столице в новогодние и рождественские праздники будет организовано более 400 праздничных мероприятий. Они пройдут как в парках и на площадях, так и в библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.

Мероприятия состоятся в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там отметили, что программа была составлена с помощью голосования в проекте «Активный гражданин», где учитывалось мнение каждого жителя региона. Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 млн гостей.

Ранее News.ru писал, что автобусы, украшенные новогодним дизайном, запустили по улицам столичного региона. Более 50 машин Мосгортранса оформлены зимними пейзажами и новогодними персонажами.


#москва #праздники #новыйгод
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 08:27, 18 декабря 2018
Новогодние автобусы пустили по улицам Москвы
общество 06:25, 11 декабря 2018
Ненужные новогодние подарки предложили дарить малоимущим
общество 18:00, 4 декабря 2018
Жириновский призвал россиян писать ему новогодние письма
Лента новостей
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
Другие новости
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top