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Мэрия оплатит аренду жилья пострадавшим от взрыва в Шахтах

vk.com/ rostovnadonu/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Городская администрация оплатит аренду квартир жителям пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Шахтах. Сейчас в гостинице «Горняк» проживают 18 человек, им подыщут съёмные квартиры с мебелью и бытовой техникой.

Департамент экономики города уже проводит мониторинг рынка найма жилья. Людей поселят в удобных для них районах города, сообщается на сайте мэрии.

Решение об оплате аренду из городского бюджета людям, пострадавшим от взрыва, принято по инициативе властей.

Ранее News.ru сообщал, что правительство Ростовской области приняло решение о восстановлении девятиэтажного дома в Шахтах, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. О том, что здание сносить не будут, заявили в парламенте региона.


#ВЗРЫВ #ПОСТРАДАВШИЕ #шахты
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