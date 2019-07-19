https://static.news.ru/photo/726dd510-aa18-11e9-8337-fa163e074e61_1024.jpg Роман Кравченко Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко в настоящий момент продолжает исполнять свои должностные обязанности, заявили в городской администрации.

По словам представителя пресс-службы мэрии, подтвердить увольнение может информация из кадровой службы о распоряжении регионального главы или заявлении сотрудника, передаёт ТАСС . Сейчас подобные документы отсутствуют.

Мэр Александр Высокинский отметил, что вернётся в Екатеринбург только 22 июля. Он пообещал принять решение об административных санкциях.

Сейчас главное — восстановить (работу Покраса Лампаса, уничтоженную работниками коммунальных служб во время укладки асфальта. – Ред.), а не принимать решение об увольнении, — подчеркнул он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Кравченко будет отправлен в отставку после повреждения стрит-арта.

Работы по укладке асфальта, как писал News.ru, были прекращены сразу же, как районные власти узнали о произошедшем недоразумении. Разобраться в причинах несогласованности городских служб пообещал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он заверил, что для восстановления арт-объекта вновь пригласят Покраса Лампаса. Художник уже дал своё согласие и заявил, что будет лично восстанавливать свою работу.