Столичный метрополитен до конца текущего года получит ещё 176 вагонов новой модификации поезда «Москва-2019», сообщил мэр Сергей Собянин. В общей сложности это 22 состава.
Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами, — написал он в Twitter.
В обновлённых составах «Москвы» используются система электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости вплоть до полной остановки поезда, увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения и более удобные поручни в форме шестиугольника. Помимо этого, изменились покрытие пола и облицовка салона.
До конца этого года #мосметро получит еще 176 вагонов новой модификации поезда "Москва". Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами. Посмотрите, как собирают поезд на заводе. pic.twitter.com/tqBSrGatUZ