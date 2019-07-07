https://static.news.ru/photo/a59f9c70-a0d1-11e9-a55c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичный метрополитен до конца текущего года получит ещё 176 вагонов новой модификации поезда «Москва-2019», сообщил мэр Сергей Собянин. В общей сложности это 22 состава.

Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами, — написал он в Twitter .

В обновлённых составах «Москвы» используются система электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости вплоть до полной остановки поезда, увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения и более удобные поручни в форме шестиугольника. Помимо этого, изменились покрытие пола и облицовка салона.

До конца этого года #мосметро получит еще 176 вагонов новой модификации поезда "Москва". Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами. Посмотрите, как собирают поезд на заводе. pic.twitter.com/tqBSrGatUZ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что в общей сложности до конца года в метро появятся 39 новых составов. Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях.