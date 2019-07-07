Фото: АГН «Москва»

Столичный метрополитен до конца текущего года получит ещё 176 вагонов новой модификации поезда «Москва-2019», сообщил мэр Сергей Собянин. В общей сложности это 22 состава.

Улучшили интерьер, систему мультимедийного информирования, тормоза, радиосвязь машиниста с диспетчерами, — написал он в Twitter.

В обновлённых составах «Москвы» используются система электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости вплоть до полной остановки поезда, увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения и более удобные поручни в форме шестиугольника. Помимо этого, изменились покрытие пола и облицовка салона.

Ранее News.ru писал, что в общей сложности до конца года в метро появятся 39 новых составов. Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях.

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