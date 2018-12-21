Мэр Смоленска отправлен в отставку

Депутаты городского совета Смоленска отправили мэра Владимира Соваренко в отставку. С инициативой выступил глава региона Алексей Островский.
Решение было принято абсолютным большинством — 28 проголосовали «за» и один народный избранник воздержался, пишет сетевое издание «О чём говорит Смоленск».
Руководитель области уже указывал Соваренко на нереализованные проекты и жалобы граждан, но всё осталось без изменений. Также мэр заплатит штраф за вмешательство в проверку использования бюджетных средств. Жалоба в Ленинский районный суд поступила из региональной Контрольно-счётной палаты.
Ранее News.ru сообщал об отставке главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Источники объясняют такое решение усталостью чиновника от «бесконечной нервной работы».