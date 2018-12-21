USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Мэр Смоленска отправлен в отставку

Владимир Соваренко Владимир Соваренко/vk.com

Владимир Соваренко

общество [ версия для печати ]

Депутаты городского совета Смоленска отправили мэра Владимира Соваренко в отставку. С инициативой выступил глава региона Алексей Островский.

Решение было принято абсолютным большинством — 28 проголосовали «за» и один народный избранник воздержался, пишет сетевое издание «О чём говорит Смоленск».

Руководитель области уже указывал Соваренко на нереализованные проекты и жалобы граждан, но всё осталось без изменений. Также мэр заплатит штраф за вмешательство в проверку использования бюджетных средств. Жалоба в Ленинский районный суд поступила из региональной Контрольно-счётной палаты.

Ранее News.ru сообщал об отставке главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Источники объясняют такое решение усталостью чиновника от «бесконечной нервной работы».


#смоленск
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
экономика 06:29, 21 декабря 2018
Росимущество могут подчинить Федеральному казначейству
общество 18:14, 20 декабря 2018
Глава Росимущества уходит в отставку
политика 15:03, 10 декабря 2018
Суд оштрафовал мэра Смоленска после проверки расходов бюджета
общество 11:59, 4 декабря 2018
Горсовет Смоленска обсудит увольнение мэра
общество 12:18, 3 декабря 2018
Смоленский губернатор требует увольнения мэра Смоленска
Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top