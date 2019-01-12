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Мэр Саратова объявил бой прославившим город сосулькам

Михаил Исаев saratovmer.ru

Михаил Исаев

общество [ версия для печати ]

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал в сжатые сроки убрать огромные сосульки, «прославившие» город в интернете на всю страну.

Саратовские сосульки превратились в мем. В соцсетях даже стартовал «конкурс» на самую большую и красивую сосульку. За несколько дней саратовцы с хештегом #битвасосулек разместили там десятки своих фотографий.

«Я лично присутствовал во время работ по устранению сталактита длиной в несколько этажей. Такая наледь не могла образоваться одномоментно. Делаю вывод — в районных администрациях ответственные лица выполняют свою работу недобросовестно», — заявил глава города и пригрозил принять к таким сотрудникам соответствующие меры.

Ранее News.ru писал, что власти Санкт-Петербурга демонтировали застеклённые части балконов дома на улице Трефолева из-за угрозы образования сосулек и наледи. При строительстве здания в 1962 году остекление конструкций предусмотрено не было. По словам администрации Кировского района, балконы были снесены после обнаружения наледи, что угрожало здоровью и жизни пешеходов.


#Саратов #сосульки
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