Мэр Саратова накажет тех, кто привлёк учителей к уборке снега

https://news.ru/storage/news/d9b4895468d673f5b47dcfe3c1727000/10171038-ec4c-4aa3-b77b-097787b7cb9c_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Михаил Исаев

Мэр Саратова Михаил Исаев накажет руководство школы, отправившее педагогический коллектив расчищать территорию учебного заведения от снега, несмотря на объяснения директора о нехватке дворников в городе.

«Все должностные лица понесут дисциплинарную ответственность», — заявил глава города.

В пресс-службе мэрии отметили, что проводится служебная проверка.

Саратовских учителей попросили убрать пришкольную территорию после сильного снегопада, который обрушился на город 24 января. Педагогам выдали лопаты и мешки для снега. Температура воздуха в это время опустилась ниже 20 градусов мороза. Депутат Госдумы Николай Панков потребовал разобраться с этой ситуацией, отметив, что «надо пресекать такое отношение к людям», писал News.ru.