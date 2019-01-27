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Мэр Саратова накажет тех, кто привлёк учителей к уборке снега

Михаил Исаев Nikolay Titov/Global Look Press

Михаил Исаев

общество [ версия для печати ]

Мэр Саратова Михаил Исаев накажет руководство школы, отправившее педагогический коллектив расчищать территорию учебного заведения от снега, несмотря на объяснения директора о нехватке дворников в городе. 

«Все должностные лица понесут дисциплинарную ответственность», — заявил глава города. 

В пресс-службе мэрии отметили, что проводится служебная проверка.

Саратовских учителей попросили убрать пришкольную территорию после сильного снегопада, который обрушился на город 24 января. Педагогам выдали лопаты и мешки для снега. Температура воздуха в это время опустилась ниже 20 градусов мороза. Депутат Госдумы Николай Панков потребовал разобраться с этой ситуацией, отметив, что «надо пресекать такое отношение к людям», писал News.ru.


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