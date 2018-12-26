USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,275 $   Brent50.95 $ Bitcoin3,784.94 $
МОСКВА-9°C17:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Мэр Грозного решил проблему юного блогера с горячей водой

Ибрагим Закриев grozny-inform.ru

Ибрагим Закриев

общество [ версия для печати ]

Мэр Грозного Ибрагим Закриев решил проблему с водоснабжением в квартире маленького чеченского блогера Ханзалы Магомадова, на обращение которого обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров.

Закриев сам приехал к мальчику, лично проверил, какая вода течёт из кранов в его квартире, и подарил ребёнку автомобиль.

После записи главы Чечни в соцсетях уже через несколько часов из кранов вновь пошла холодная вода, сообщил мальчик своим подписчикам.

«Вот вы представляете, есть Рамзан Кадыров — вкратце, он меня сегодня осчастливил, все мои мечты исполнил», — рассказал блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @ khanzalamagomadov

Как сообщал News.ru, юный блогер Ханзала Магомадов 25 декабря опубликовал запись, в которой рассказал, что в его доме из обоих кранов идет горячая вода. Запись вскоре репостнул на своей странице во «ВКонтакте» глава Чечни.

У Ханзалы Магомадова из Грозного более 35 тысяч подписчиков в Instagram. Мальчик часто выкладывает в соцсеть забавные видео.


#чечня #блогеры #РамзанКадыров #грозный
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
общество 19:09, 25 декабря 2018
Кадырова заинтересовало качество слуха мэра Грозного
общество 00:25, 24 декабря 2018
Кадыров принял делегацию Эр-Рияда
политика 19:27, 23 декабря 2018
Кадыров рассказал о сложностях с рэпом
Лента новостей
общество 17:33
Хакеры атаковали сайт «Мисс «Подмосковье сегодня»
общество 17:31
Суд вновь оштрафовал Митрохина
происшествия 17:30
Обломки скалы завалили трассу под Севастополем
общество 17:28
Наблюдательная комиссия посетила украинских моряков
экономика 17:27
ЦБ: в руках нерезидентов находится 24,7% ОФЗ
Другие новости
общество 17:33
Хакеры атаковали сайт «Мисс «Подмосковье сегодня»
общество 17:31
Суд вновь оштрафовал Митрохина
общество 17:28
Наблюдательная комиссия посетила украинских моряков
общество 17:27
Автошколы будут штрафовать за плохую подготовку водителей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top