USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,290 $   Brent59.48 $ Bitcoin3,678.10 $
МОСКВА0°C10:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Мэр города Шахты предложил объявить траур по погибшим

Василий Голубев (в центре) Валерий Матыцин/ТАСС

Василий Голубев (в центре)

общество [ версия для печати ]

Глава администрации города Шахты предложил объявить 16 января днём траура в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом доме.

Инициативу градоначальника поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он поручил подготовить все необходимые для этого документы, передаёт РИА Новости.

Взрыв газа в доме по улице Хабарова произошёл утром 14 января. В результате было разрушено несколько квартир на восьмом и девятом этажах. Жертвами ЧП стали два человека, ещё семерых сотрудникам МЧС удалось спасти из-под обломков. Судьба трёх человек остаётся неизвестной. В общей сложности от взрыва пострадали 93 человека, включая получивших материальный ущерб. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.


#ВЗРЫВ #шахты #Ростовскаяобласть #деньтраура
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
происшествия 09:49, 15 января 2019
МЧС назвало число пострадавших от взрыва в Шахтах
происшествия 08:26, 15 января 2019
МЧС: угрозы обрушения дома после взрыва в Шахтах нет
происшествия 08:17, 15 января 2019
Специалисты оценили объём завалов после взрыва в Шахтах
Лента новостей
экономика 10:34
Курс рубля снижается к доллару и евро
спорт 10:32
«Краснодар» пополнился шведским футболистом
происшествия 10:30
Крыша школы под Саратовом обрушилась из-за снега
общество 10:28
Югорские экстремалы хотят дойти на яхте до Антарктиды
политика 10:19
Песков назвал самые волнующие Путина темы
Другие новости
общество 10:28
Югорские экстремалы хотят дойти на яхте до Антарктиды
общество 09:59
Песков: Путину не нужны соцсети, чтобы стать ближе к людям
общество 09:52
Последствия обвала сопки устраняют в Хабаровском крае
общество 08:59
Ветер и гололедицу обещают москвичам синоптики
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top