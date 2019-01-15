Мэр города Шахты предложил объявить траур по погибшим

Глава администрации города Шахты предложил объявить 16 января днём траура в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом доме.
Инициативу градоначальника поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он поручил подготовить все необходимые для этого документы, передаёт РИА Новости.
Взрыв газа в доме по улице Хабарова произошёл утром 14 января. В результате было разрушено несколько квартир на восьмом и девятом этажах. Жертвами ЧП стали два человека, ещё семерых сотрудникам МЧС удалось спасти из-под обломков. Судьба трёх человек остаётся неизвестной. В общей сложности от взрыва пострадали 93 человека, включая получивших материальный ущерб. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.